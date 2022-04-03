Архип Неколенко: «Мы вкатились в первый период тяжело»

Нападающий «Металлурга» Архип Неколенко дал комментарий по итогам первого матча серии финала плей-офф Восточной конференции против «Трактора» (3:2, 0-1).

«Мы вкатились в первый период тяжело. Потом перестроились, со второго периода стали чуть по-другому играть, и к третьему, скажем так, разбегались. Нам нужно, в первую очередь, играть «от себя», — цитирует игрока сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча также пройдет в Магнитогорске 5 апреля, двумя днями позже серия переедет в Челябинск.