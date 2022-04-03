Архип Неколенко: «Мы вкатились в первый период тяжело»
Нападающий «Металлурга» Архип Неколенко дал комментарий по итогам первого матча серии финала плей-офф Восточной конференции против «Трактора» (3:2, 0-1).
«Мы вкатились в первый период тяжело. Потом перестроились, со второго периода стали чуть по-другому играть, и к третьему, скажем так, разбегались. Нам нужно, в первую очередь, играть «от себя», — цитирует игрока сайт КХЛ.
«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча также пройдет в Магнитогорске 5 апреля, двумя днями позже серия переедет в Челябинск.
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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|3.04
|15:00
|
Металлург – Трактор
|3 : 2
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