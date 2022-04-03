Бывальцев: «Нам надо было пораньше идти на штурм»

Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев подвел итоги первого матча финала Восточной конференции против «Металлурга» (2:3, 0-1).

«Думаю, нам надо было пораньше идти на штурм. Хорошо, что много бросали, атаковали в концовке, но удача уже от нас отвернулась. Я стараюсь выкладываться в каждой игре, чтобы команда победила. Пока получается, но можно и лучше. Нам надо больше владеть шайбой, и играть в свой хоккей», — цитирует игрока сайт КХЛ.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Вторая встреча также пройдет в Магнитогорске 5 апреля.