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Андрей Мартемьянов: «Центральные нападающие теряли позиции»

20:53
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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отметил характер игроков своей команды после завершения матча против «Северстали» (3:2 ОТ).

— Чувствовалось напряжение в матче, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Череповца. - Парни горели желанием сделать результат. Соперник очень здорово играл на контратаках, хотя мы об этом предупреждали. Центральные нападающие теряли позиции, но плюс, что была надежная игра Якубка Коваржа, и то, что проявили волю и характер, и вырвали эти два нужных очка. Поздравляю всех с началом чемпионата.

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Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42159/1/

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