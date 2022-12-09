«Амур» расторг контракт с Кейлофом

«Амур» расторг контракт с нападающим Эндрю Кейлофом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне Кейлоф провел 16 матчей за «тигров» и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности — «-10».

Ранее 31-летний канадец выступал в составе «Трактора» и «Торпедо». В сезоне-2022/23 он провел за челябинский клуб 55 матчей и набрал 33 (8+25) очков.