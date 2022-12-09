Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:09

Сушинский поделился мнением о том, стоит ли «Авангарду» бороться за Аликина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал интерес омичей к голкиперу «Амура» Евгению Аликину.

«Важный вопрос, а хороший ли вообще Аликин лот для «Авангарда»? Одно дело играть в команде, которая борется за попадание в плей-офф, и совсем другое — за команду, которая всерьез бьется за кубок. Это два разных состояния души. С этой ответственностью Евгению еще нужно будет справиться, потому что давление в Омске будет огромным. Понятно, что у самого Аликина желание заиграть будет большим, но никто не знает, что из этого выйдет.

И вся эта история, кстати, приобретает новые краски из-за ужесточения лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона. К этой реальности клубам только предстоит привыкнуть, но может оказаться, что цена любого толкового российского вратаря серьезно вырастет. Плагаю, во многих клубах уже это понимают", — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

В матче против «Адмирала» Аликин стал рекордсменом «Амура» по числу «сухих» матчей за клуб в КХЛ.

Он провел 16-й матч на ноль в составе команды из Хабаровска. Вратарь превзошел достижение финна Юхи Метсолы (15 игр).

Источник: https://betonmobile.ru/sushinskiy-porassuzhdal-nuzhen-li-alikin-avangardu-za-30-millionov-i-treh-igrokov
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Евгений Аликин
1
0
Читайте также
Роналду угрожал уехать с ЧМ-2022? Что происходит в сборной Португалии
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Шольц заявил о готовности обсуждать с Россией контроль над вооружением в ЕС
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Амур» расторг контракт с Кейлофом

«Трактор» провел обмен защитника Кулика в «Амур» на форварда Перескокова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости