«Локомотив» победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции
«Локомотив» обыграл «Амур» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей забросили Александр Полунин, Артур Каюмов и Иван Чехович. Единственная шайба хозяев — на счету Ивана Николишина.
«Локомотив» поднялся на третье место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. «Амур» идет на восьмой строчке в таблице Восточной конференции с 12 очками в 15 играх.
«Локомотив» проведет следующий матч 13 октября дома против СКА, «Амуру» предстоит принять на своем льду ЦСКА 10 октября.
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«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Полунин — 3 (Каюмов, Коршков), 27:22 — 0:1. Каюмов — 1 (Коршков, Елесин), 32:50 — 0:2. Николишин — 3 (бол., Лихачев), 42:23 — 1:2. Чехович — 5 (Красковский, Рафиков), 52:17 — 1:3.
Вратари: Аликин (58:50) — Исаев.
Штраф: 31 — 6.
Броски: 23 (9+7+7) — 24 (6+12+6).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
8 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5120 зрителей.
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|СКА
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|2
|35
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|19
|9
|10
|21
|9
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|20
|8
|12
|19
|10
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|19
|7
|12
|18
|11
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|17
|3
|14
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|13
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|12
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|18
|8
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|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -