«Локомотив» победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции

«Локомотив» обыграл «Амур» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей забросили Александр Полунин, Артур Каюмов и Иван Чехович. Единственная шайба хозяев — на счету Ивана Николишина.

«Локомотив» поднялся на третье место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. «Амур» идет на восьмой строчке в таблице Восточной конференции с 12 очками в 15 играх.

«Локомотив» проведет следующий матч 13 октября дома против СКА, «Амуру» предстоит принять на своем льду ЦСКА 10 октября.

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«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Полунин — 3 (Каюмов, Коршков), 27:22 — 0:1. Каюмов — 1 (Коршков, Елесин), 32:50 — 0:2. Николишин — 3 (бол., Лихачев), 42:23 — 1:2. Чехович — 5 (Красковский, Рафиков), 52:17 — 1:3.

Вратари: Аликин (58:50) — Исаев.

Штраф: 31 — 6.

Броски: 23 (9+7+7) — 24 (6+12+6).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

8 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5120 зрителей.