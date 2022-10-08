Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

8 октября, 12:23

«Локомотив» победил «Амур» и поднялся на третье место в Западной конференции

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» обыграл «Амур» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей забросили Александр Полунин, Артур Каюмов и Иван Чехович. Единственная шайба хозяев — на счету Ивана Николишина.

«Локомотив» поднялся на третье место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. «Амур» идет на восьмой строчке в таблице Восточной конференции с 12 очками в 15 играх.

«Локомотив» проведет следующий матч 13 октября дома против СКА, «Амуру» предстоит принять на своем льду ЦСКА 10 октября.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Полунин — 3 (Каюмов, Коршков), 27:22 — 0:1. Каюмов — 1 (Коршков, Елесин), 32:50 — 0:2. Николишин — 3 (бол., Лихачев), 42:23 — 1:2. Чехович — 5 (Красковский, Рафиков), 52:17 — 1:3.

Вратари: Аликин (58:50) — Исаев.

Штраф: 31 — 6.

Броски: 23 (9+7+7) — 24 (6+12+6).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

8 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5120 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
1
0
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА в гостях обыграл «Адмирал»

Главный тренер «Локомотива» Никитин — о матче с «Амуром»: «Тяжелая получилась игра, довольны победой»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости