«Амур» изменил эмблему из-за пандемии коронавируса и карантина

Пресс-служба «Амура» показала болельщикам новый аватар клуба. Логотип выполнен в виде дома, куда помещен амурский тигр.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 598 245 человек. Умерших — 27 761, выздоровевших — 131 777. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.