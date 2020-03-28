КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» изменил эмблему из-за пандемии коронавируса и карантина

11:27

Пресс-служба «Амура» показала болельщикам новый аватар клуба. Логотип выполнен в виде дома, куда помещен амурский тигр.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 598 245 человек. Умерших — 27 761, выздоровевших — 131 777. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир