«Куньлунь» обыграл «Амур» в серии буллитов

«Амур» дома проиграл в серии буллитов «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

В основное время голы забили форвард хабаровчан Дмитрий Шевченко и защитник китайской команды Зак Лесли.

Победный гол в серии буллитов на счету форварда «Куньлуня» Алекса Рича.

«Куньлунь» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». «Амур» находится на восьмой строчке «Востока» (7 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко — 3 (Ли, Грачев), 25:36 — 1:0. Лесли — 1, 55:41 — 1:1.

Победный буллит: Рич.

Вратари: Лозебников — Смит.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 57 (20+24+9+4) — 30 (9+5+14+2).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

19 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.