«Барыс» подписал контракт с чешским нападающим Червены

«Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Рудольфом Червены. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон, как и информировал «СЭ».

В минувшем сезоне 34-летний хоккеист играл за «Адмирал». В 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 20 (13+7) очков. В плей-офф на счету Червены 12 игр и 3 результативные передачи.