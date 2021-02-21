Американский хоккеист «Йокерита» забросил шайбу в падении российскому вратарю «Динамо»
02:51
«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» (4:5 ОТ).
Необычной заброшенной шайбой отличился форвард финнской команды Брайан О'Нилл. Американский нападающиц после стыка с соперником упал, но смог лежа бросить по воротам Ивана Бочарова.
В текущем сезоне О'Нилл провел 50 матчей в КХЛ, в которых набрал 49 (12+37) очков.
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