Американский хоккеист «Йокерита» забросил шайбу в падении российскому вратарю «Динамо»

«Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» (4:5 ОТ).

Необычной заброшенной шайбой отличился форвард финнской команды Брайан О'Нилл. Американский нападающиц после стыка с соперником упал, но смог лежа бросить по воротам Ивана Бочарова.

В текущем сезоне О'Нилл провел 50 матчей в КХЛ, в которых набрал 49 (12+37) очков.