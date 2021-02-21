Защитник ЦСКА Алишалов прокомментировал дебют во взрослом хоккее

Защитник ЦСКА Малик Алишалов прокомментировал дебют в основном составе команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (1:4).

«Я ужинал — вдруг звонок с незнакомого номера. Не хотелось говорить с кем-то чужим, но я ответил — оказалось, это начальник нашей команды! почему-то у меня не было его в записной книжке. В общем, он сказал, что в субботу я буду играть в КХЛ — и все, вечер сразу же удался!» — цитирует официальный сайт КХЛ Алишалова.

Защитник отметил, что не испытал проблем с тактическим перестроением.

«В «Красной Армии» нас учат тем же схемам, что и в ЦСКА, чтобы мы легко адаптировались в основе. Но главный аспект, который помог нормально войти в игру — всесторонняя поддержка. Старшие ребята помогали нам во всем, тренера всех команд подбадривали, так что это был очень уютный дебют! Не хватило взаимопонимания в звене: думаю, было бы у нас чуть больше времени на то, чтобы сыграться, получилось бы лучше. Я же старался действовать максимально надежно в обороне, поэтому даже на броски слегка пожалел сил — экономил для игры в защите», — добавил Алишалов.

Армейцы досрочно обеспечили себе первое место в Западной конференции. В матче против «Динамо» в составе красно-синих на взрослом уровне дебютировали 8 хоккеистов.