«Спартак» одержал волевую победу над «Ак Барсом», уступая к 50-й минуте 0:2
«Спартак» вырвал победу у «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2 ОТ. Красно-белые к середине третьего периода уступали 0:2, но смогли сравнять счет, а в овертайме провели победную шайбу.
В таблице Западной конференции «Спартак» идет восьмым, «Ак Барс» лидирует на «Востоке».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Да Коста — 27 (Галимов, Тихонов), 5:40 — 1:0. Викстранд — 2 (бол., Да Коста), 42:11 — 2:0. Никонцев — 10 (бол., Федоров, Рылов), 50:19 — 2:1. Ганзл — 11 (Никонцев, Федоров), 57:11 — 2:2. Рылов — 4 (Никонцев, Ганзл), 62:52 — 2:3.
Вратари: Рейдеборн — Гудачек.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 18 (3+4+8+3) — 24 (7+10+6+1).
Судьи: Франо, Хрибик.
20 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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