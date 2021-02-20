«Спартак» одержал волевую победу над «Ак Барсом», уступая к 50-й минуте 0:2

«Спартак» вырвал победу у «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2 ОТ. Красно-белые к середине третьего периода уступали 0:2, но смогли сравнять счет, а в овертайме провели победную шайбу.

В таблице Западной конференции «Спартак» идет восьмым, «Ак Барс» лидирует на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Да Коста — 27 (Галимов, Тихонов), 5:40 — 1:0. Викстранд — 2 (бол., Да Коста), 42:11 — 2:0. Никонцев — 10 (бол., Федоров, Рылов), 50:19 — 2:1. Ганзл — 11 (Никонцев, Федоров), 57:11 — 2:2. Рылов — 4 (Никонцев, Ганзл), 62:52 — 2:3.

Вратари: Рейдеборн — Гудачек.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (3+4+8+3) — 24 (7+10+6+1).

Судьи: Франо, Хрибик.

20 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».