Алексей Морозов объявил об изменениях в регламенте КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об изменениях в регламенте лиги.

Со следующего сезона бонусы будут учитываться под потолком зарплат.

Теперь под потолок зарплат в 900 миллионов рублей будут также попадать бонусы в рамере 20 процентов, которые раньше можно было не учитывать.