КХЛ ввела перекрестный плей-офф со второго раунда

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

«КХЛ ввела перекрестный плей-офф со второго раунда, восемь клубов не поддержало идею», — заявил Морозов.

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.

В четверг, 13 апреля совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в список участников лиги в сезоне-2023/24. В следующем сезоне в турнире будут выступать 23 команды.