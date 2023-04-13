Коньков — о серии ЦСКА — «Ак Барс»: «Определяющим фактором будет игра в неравных составах»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Я считаю, что соперники достойны друг друга, и не могу выделить одну из команд, которая действительно с преимуществом может победить. Обе команды очень системные, надежно, терпеливо играют в обороне. У каждой есть лидеры, которые способны в одиночку решить исход матча. Определяющим фактором будет игра в неравных составах, как проявят себя лидеры именно в плане индивидуального мастерства, физического и психологического напряжения. От того, как они сыграют будет исход каждого матча и самой серии», — приводит Metaratings.ru слова Конькова.

Финальная серия Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.