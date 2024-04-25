Маклюков: «Надеюсь, что я своей работой доказал, что достоин кубка»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал победу в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (4-0).

— 4-0 в финале никто не мог предположить. Из чего это сложилось?

— Даже не знаю. Может быть, из первой игры. Это либо временные проблемы, что они долго не играли, либо недооценка. С первой игры мы почувствовали, что можем их обыгрывать так дальше и пошло.

— Помним, что вы вернулись в хоккей после тяжелейшей травмы. Сейчас этот кубок над головой — приятное завершение истории?

— Наверное, да. Хотя я считаю, что эта история закончилась в тот момент, когда я выздоровел. Мой переход в «Металлург» не гарантировал кубок. Надеюсь, что я своей работой доказал, что достоин этого.

— Даже перед этим сезоном на «Магнитку» никто не ставил. Как этот путь складывался вашими глазами?

— Может, от этого и проще было. Главный тренер перед жителями Магнитогорска сказал: «Я не обещаю вам кубок, но равнодушных не будет». Может быть, из-за этих слов у нас пошла игра. Даже в сложные моменты продолжали играть в сложный хоккей.

— Разин — самый требовательный тренер в вашей карьере?

— У всех тренеров есть свои требования. Но его требования самые благоприятные для команды. Он хороший психолог, раз получается добиться результата от ребят.