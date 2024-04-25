Бабаев — о Зернове: «Сам бы хотел играть с ним в одном звене»

Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» высказался о лучшем снайпере Кубка Гагарина — форварде «Металлурга» Денисе Зернове. «Магнитка» в финальной серии победила «Локомотив» — 4-0.

— Денис Зернов продлил контракт с «Магниткой» по ходу сезона. Непосредственно после продления к нему были вопросы, но в плей-офф он лучший снайпер. Как эта история повлияла на Дениса?

— Я знаю Дениса, он у меня в лагере летом тренируется. Я вижу, как он переживает за результат, сейчас он поблагодарил нас за то, что мы ему помогли подготовиться к сезону. Он небезразличный парень. Ему нужен результат. Это человек, который всегда хочет сыграть на максимуме. Я вижу его отношение к хоккею, вижу, как он любит хоккей, вижу, что вокруг его окружает. Его семья ему помогает достигать результатов. Для него это нормально. Кто-то говорит, что он как-то не так сыграл какую-то часть сезона. Они не знают, что происходит вокруг хоккеиста, с какими болями они выходят на игру.

— Как прокомментируете снайперские успех Зернова в плей-офф?

— Я сам хотел бы играть с ним в одном звене. Он заслужил стать лучшим снайпером в плей-офф.

— В первой тройке Денис стал важным винтиком, соединил двух молодых парней. Как ветеран выступил.

— Он и есть ветеран. Он не первый кубок берет. Я знаю, как он, превозмогая боль, может дать результат.

— В «Магнитке» всего два легионера. Это тоже о чем-то говорит?

— Это тренд, который надо поддерживать — доверять игрокам. Это то, что сделал Разин. Доверяйте молодым, и они вас не подведут. У нас много хороших игроков, но если мы не будем давать им шанс, то мы будем играть в хоккей с забросами и брать второсортных легионеров, которые не лучше наших игроков.