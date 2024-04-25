Бабаев — о Зернове: «Сам бы хотел играть с ним в одном звене»
Агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» высказался о лучшем снайпере Кубка Гагарина — форварде «Металлурга» Денисе Зернове. «Магнитка» в финальной серии победила «Локомотив» — 4-0.
— Денис Зернов продлил контракт с «Магниткой» по ходу сезона. Непосредственно после продления к нему были вопросы, но в плей-офф он лучший снайпер. Как эта история повлияла на Дениса?
— Я знаю Дениса, он у меня в лагере летом тренируется. Я вижу, как он переживает за результат, сейчас он поблагодарил нас за то, что мы ему помогли подготовиться к сезону. Он небезразличный парень. Ему нужен результат. Это человек, который всегда хочет сыграть на максимуме. Я вижу его отношение к хоккею, вижу, как он любит хоккей, вижу, что вокруг его окружает. Его семья ему помогает достигать результатов. Для него это нормально. Кто-то говорит, что он как-то не так сыграл какую-то часть сезона. Они не знают, что происходит вокруг хоккеиста, с какими болями они выходят на игру.
— Как прокомментируете снайперские успех Зернова в плей-офф?
— Я сам хотел бы играть с ним в одном звене. Он заслужил стать лучшим снайпером в плей-офф.
— В первой тройке Денис стал важным винтиком, соединил двух молодых парней. Как ветеран выступил.
— Он и есть ветеран. Он не первый кубок берет. Я знаю, как он, превозмогая боль, может дать результат.
— В «Магнитке» всего два легионера. Это тоже о чем-то говорит?
— Это тренд, который надо поддерживать — доверять игрокам. Это то, что сделал Разин. Доверяйте молодым, и они вас не подведут. У нас много хороших игроков, но если мы не будем давать им шанс, то мы будем играть в хоккей с забросами и брать второсортных легионеров, которые не лучше наших игроков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2