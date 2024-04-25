Канцеров: «Умение терпеть и работать — это вознаграждается»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал победу в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» (4-0).

— Я наблюдал за этим, когда ЦСКА Омск обыграл, — сказал Канцеров. — У Зеньки [Зернов] был такой отрицательный опыт, поделился им. Помню, сидели в раздевалке после выиграша над «Спартаком» и говорит: «Что Ромка, поднимем кубок?». И не прогадал! Все хорошо, эмоции классные. Не могу нормально сформулировать предложения.

— Зеня — дядька-наставник в вашей тройке?

— Можно сказать, да. У него много опыта. Мы все заслужили кубок.

— У вас феномельный сезон в КХЛ. Как для себя оцените его?

— Это большой шаг в моей карьере. Были моменты, когда было тяжело. Но умение терпеть и работать — это вознаграждается. Мы — лучшие!

— Когда было тяжело?

— Всегда. Если будет постоянно легко, то будет неинтересно.