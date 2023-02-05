Радулов о моменте с выбитыми зубами Зыкова: «Здесь ничего и не скажешь — это хоккей»
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в интервью «СЭ» высказался об эпизоде, в котором его силовой прием привел к потере почти всего верхнего ряда зубов форварда СКА Валентина Зыкова.
«Вале желаю здоровья, — сказал Радулов. — Сам был в таких ситуациях. Здесь ничего и не скажешь — это хоккей. Это был силовой прием. Увидел, что он хочет его применить и был готов. И все. Написал ему сообщение на следующий день».
3 февраля в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» (7:4) Зыков столкнулся с Радуловым. Нападающий СКА остался лежать на льду, судьи решили посмотреть момент на предмет наложения большого штрафа, однако не увидели фол со стороны капитана «Ак Барса». В результате столкновения Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.
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