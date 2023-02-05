Игорь Хохлачев считает, что длинная выездная серия негативно сказалась на результатах «Спартака»
Бывший гендиректор «Спартака» Игорь Хохлачев считает, что последняя выездная серия в регулярном чемпионате КХЛ могла негативно повлиять на результаты московской команды.
«Честно говоря, было много факторов, приведших к неудачному результату, и календарь в том числе. Команда провела девять игр на выезде и чуть-чуть просела. Тяжело столько матчей проводить на выезде. Начинает давлеть напряженная ситуация в турнирной таблице, игроки нервничают. Иной раз надо просто забить какой-то «мусорный» гол, чуть расслабиться и потом пойдет», — приводит ТАСС слова Хохлачева.
Сегодня, 5 февраля, стало известно о том, что Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала 13 побед и потерпела 16 поражений.
Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Алексей Заварухин.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|58
|30
|28
|68
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|2
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|59
|28
|31
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:30
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -