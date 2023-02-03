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Сегодня, 21:48

Хоккеист СКА потерял почти весь верхний ряд зубов после столкновения с Радуловым

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Валентин Зыков.
Фото Пресс-служба СКА

В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» форвард хозяев Валентин Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым.

Зыков остался лежать на льду, судьи решили посмотреть момент на предмет наложения большого штрафа, однако не увидели фол со стороны капитана «Ак Барса».

«СЭ» стали известны подробности последствий столкновения — Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов.

Валентин Зыков после столкновения с Александром Радуловым. Фото "СЭ"
Валентин Зыков после столкновения с Александром Радуловым.
Фото «СЭ»
Александр Радулов
Валентин Зыков
ХК СКА
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