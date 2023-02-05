Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:00

КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Барыс» и другие матчи 5 февраля

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Регулярный чемпионат КХЛ.

5 февраля, воскресенье

12.30 (мск) «Сибирь» — «Адмирал»

14.00 «Витязь» — «Нефтехимик»

15.00 «Металлург» — «Трактор»

17.00 «Локомотив» — «Сочи»

17.30 «Куньлунь» — «Ак Барс»

17.30 ЦСКА — «Барыс»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канарейкин рассказал, почему многие хоккеисты не любят играть в капах
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 - : -
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
5.02 17:30
Куньлунь – Ак Барс
 - : -
5.02 17:30
ЦСКА – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости