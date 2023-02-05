КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Барыс» и другие матчи 5 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

5 февраля, воскресенье

12.30 (мск) «Сибирь» — «Адмирал»

14.00 «Витязь» — «Нефтехимик»

15.00 «Металлург» — «Трактор»

17.00 «Локомотив» — «Сочи»

17.30 «Куньлунь» — «Ак Барс»

17.30 ЦСКА — «Барыс»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут