ЦСКА обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА на выезде обыграл «Ак Барс» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

В первом периоде шайбу забросил Владислав Каменев. Во втором периоде Ярослав Дыбленко удвоил преимущество армейцев. В третьем периоде отличился Михаил Григоренко и установил окончательный счет встречи.

ЦСКА сравнял счет в серии — 1-1. Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Каменев — 9 (Окулов, Плотников), 12:32 — 0:1. Дыбленко — 2 (Григоренко, Полтапов), 34:02 — 0:2. Григоренко — 11 (п.в., Сергеев), 58:11 — 0:3.

Вратари: Билялов (57:00 — 58:11) — Рейдеборн.

Штраф: 9 — 8. Броски: 29 (9+10+10) — 19 (6+7+6).

Судьи: Белов, Кулаков.

19 апреля. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 1-1.