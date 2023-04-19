Федоров — о незасчитанном голе Шипачева: «Это был ключевой момент матча, но слишком много если»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:0) и объяснил причины победы своей команды. Счет в серии стал 1-1.
«Оракулом никогда не был и не буду. Сегодня показали тот хоккей, который и надеялись показать. Надеемся на него и в следующей игре. Очевидно, что по прошлому матчу грубая ошибка не позволяла нам двигаться дальше. Но и сегодня «Ак Барс» здорово играл, они быстро реагировали на все движения шайбы. Игрок всегда был в давлении, но с таким хоккеем мы знакомы, прошли так три раунда. В понедельник «Ак Барс пассивнее играл, сегодня сыграл активно.
Поживем — увидим. Вот если бы засчитали гол в первом периоде, то это был бы ключевой момент матча. Но слишком много если. Мы показываем видео соперника ребятам, но честно скажу, что концентрируемся на своих действиях. Тех действиях, которые привели нас в финал. Мы показываем ребятам как действует соперник, но акцентируем внимание больше на своей игре", — сказал Федоров.
В концовке первого периода Вадим Шипачев забил гол в ворота ЦСКА, но шайбу не засчитали из-за того, что закончилось время периода.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|0 : 3