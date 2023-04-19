Агент Бывальцева сообщил, что хоккеист не останется в «Тракторе»

Александр Черных, агент форварда «Трактора» Алексея Бывальцева, ответил на вопрос, продолжит ли хоккеист выступать за челябинский клуб.

«Мы приняли решение, что в «Тракторе» Бывальцев не останется. Никакого недопонимания с клубом нет, просто Алексей хочет сменить команду. У него есть желание остаться на Востоке, и после 30 апреля мы приступим к переговорам», — приводит «РБ Спорт» слова Черных.

29-летний россиянин выступал за «Трактор» с сезона-2020/2021. В этом сезоне Бывальцев провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (15+24) очков.