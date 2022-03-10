10 марта в Казани «Ак Барс» проведет пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

Встреча пройдет на «Татнефть Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Ак Барс» — «Авангард». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Начало — в 19.25.

Счет в серии: 3-1 в пользу «Авангарда». 8 марта «Ак Барс» обыграл омичей в овертайме со счетом 3:2 ОТ.