10 марта московское «Динамо» дома проведет пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию игры «Динамо» — «Северсталь». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на KHL Prime. Начало — в 19.20.

Счет в серии — 2-2. 8 марта «Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь» со счетом 3:2 ОТ.

Обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард», который в финале турнира обыграл ЦСКА (4-2 счет в серии).