«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в следующую стадию плей-офф КХЛ
«Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» (3:2) в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
В составе победителей голами отметились Иван Емец, Павел Шэн и Антон Берлев. У гостей дубль оформил Александр Хмелевский.
«Адмирал» выиграл серию со счетом 4-2. Клуб из Владивостока впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Хмелевский — 3 (бол.), 16:37 — 0:1. Шэн — 1, 29:41 — 1:1. Емец — 1, 33:11 — 2:1. Хмелевский — 4 (Башкиров), 45:57 — 2:2. Берлев — 2 (Емец), 57:21 — 3:2.
Вратари: Серебряков (8:14 — 8:36) — Ежов (4:13 — 4:15, 58:31).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 37 (13+17+7) — 24 (9+4+11).
Судьи: Беляев, Кулаков.
11 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5858 зрителей.
Счет в серии: 4-2.
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|41
|27
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|2
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|68
|38
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|68
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|30
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|35
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|33
|35
|72
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|68
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|30
|38
|69
|11
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|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -