Воробьев покинет пост главного тренера «Магнитки» в случае поражения в первом раунде плей-офф

Как стало известно «СЭ», Илья Воробьев покинет пост главного тренера «Металлурга» в случае поражения в первом раунде от «Автомобилиста».

На данный момент екатеринбуржцы ведут в серии со счетом 3-2.

Шестой матч серии пройдет в Магнитогорске 12 марта.

Илья Воробьев возглавляет «Металлург» с сезона-2019/20. В прошлом сезоне команда доходила до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko