В Канаде запретили драфтовать российских юниоров. Это только поможет нашему хоккею

Клубы КХЛ будут чаще доверять молодежи?

О том, что канадская CHL, объединяющая под своей эгидой Западную хоккейную лигу (WHL), юниорскую лигу Квебека (QMJHL) и юниорскую лигу Онтарио (OHL), планирует запретить российским и белорусским хоккеистам участвовать в своем импорт-драфте, ежегодно открывающем десяткам наших юниоров путь в заокеанскую триаду, было известно достаточно давно.

Впервые о дискриминационных намерениях еще в начале месяца сообщил агент Никиты Кучерова и Андрея Василевского Дэн Мильштейн. Тогда многие думали, что лига раздаст клубам неофициальные директивы с просьбой избегать хоккеистов с «неправильным» гражданством, а генеральные менеджеры не станут плыть против течения. Но CHL выступила с заявлением и официально подтвердила акт дискриминации в отношении россиян.

«Канадская хоккейная лига объявляет, что российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля. Лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков независимо от страны их происхождения», — говорится в официальном пресс-релизе на сайте организации.

Ограничения никак не касаются уже заигранных хоккеистов. При этом россияне по-прежнему могут попасть в CHL через внутренний драфт — для этого достаточно пройти через местные детские лиги, как это в свое время сделали Павел Гоголев, Семен Дер-Аргунчинцев и Даниил Чайка. Примечательно, что в таком случае хоккеист даже не будет иметь статуса «легионер». По-видимому, не собирается «отменять» лига и тех парней, которые еще не играют в CHL, но уже были задрафтованы ее клубами. По крайней мере, на этот счет канадские функционеры ничего не говорят.

А вот кому насолили, пусть и большие, но все же дети, еще не принимающие самостоятельные решения, непонятно никому — ни по ту, ни по эту сторону океана.

Заявление CHL. соцсети лиги

Почему наши юниоры по-прежнему смотрят в сторону CHL, в отличие от тех же шведов и финнов, предпочитающих развиваться дома? Причины банальны. Кто-то хочет прочувствовать североамериканский хоккей и с детства мечтает о загранице. Кому-то принципиально важно уйти выше на драфте и постоянно быть на виду у местных скаутов. Другие считают, что на родине сдерживают их развитие, и бегут от тренеров-самодуров. Так или иначе, в последнее время из-за ковидных ограничений и визовых проблем поток россиян в CHL все-таки стал меньше. Однако главный вопрос — кому лига сделает хуже этим решением, наверняка навязанным извне?

Прошлым летом из России уехали только те, кто прям грезил Канадой. К примеру, от кого бежал в «Гельф» магнитогорец Валентин Жугин? Точно не от главного тренера «Стальных лисов» Станислава Шумика, который никого не бьет по рукам, дает свободу в атаке и старается отзеркалить хоккей Воробьева. Или взять того же нападающего «Лондона» Руслана Газизова, которого всем Омском уговаривали остаться в «Ястребах» с перспективой скорого попадания в вышку.

Сейчас сложно вспомнить, кого, кроме воспитанников странного ЦСКА начала 2010-х и отчасти Владимира Ткачева, бежавшего из родного «Авангарда» от Владимира Шалаева и Петри Матикайнена, в России по-настоящему притесняли. Да и по-настоящему издевались в Москве только над Никитой Кучеровым, который в 2012-м с тяжелой травмой вырвался на сезон в юниорскую лигу Квебека. Однако куда большему количеству россиян вояж по канадским деревням пошел во вред. Примеры Дмитрия Соколова, Дмитрия Жукенова, Германа Рубцова, Александра Хованова и Дмитрия Завгороднева у всех перед глазами — и это лишь верхушка айсберга.

Разумеется, без наших хоккеистов уровень CHL не упадет на две-три головы. Однако в последнее время он постепенно просаживается. Все больше канадских талантов выкачивают американские USHL и NCAA, а топовых юниоров на всех по-прежнему не хватает. И уже совсем скоро за Оуэном Пауэром, Кентом Джонсоном и Коулом Силлинджером учебники и матчи по выходным может выбрать целая россыпь классных проспектов.

Например, в США еще несколько лет назад укатил техничный здоровяк Адам Фантилли, который вполне может втиснуться между Коннором Бедардом и Матвеем Мичковым на драфте-2023. Он уже объявил, что следующие пару сезонов проведет в Университете Мичигана. А ведь скоро мир должен узнать о 15-летнем нападающем Макклине Селебрини, также сделавшим выбор в пользу студенческой жизни и американских вечеринок.

Нужно понимать и то, что в CHL всегда будут команды-аутсайдеры типа «Садбери Вулвз» образца 2015 года, где из настоящих талантов был только омич Дмитрий Соколов, некогда котировавшийся на уровне первого раунда. Импорт-драфт же — возможность подпитать таких бедолаг, обделенных североамериканскими мастерами, качественными пацанами из Европы. Поэтому все эти клубы до последнего пытаются склонить российских хоккеистов к переезду, даже если игрок твердо решил остаться в России.

Это сейчас в той же лиге Квебека играет всего восемь довольно серых россиян. А ведь еще до недавнего времени там были в топе и тянули за собой свои команды Виталий и Михаил Абрамовы, Егор Соколов, Дмитрий Завгородний, Александр Хованов, Ярослав Лихачев и Иван Чехович. Чем не реальные звезды юниорского хоккея? Именно они, усиливая проблемные клубы, и повышали без того неплохой средний уровень QMJHL. Теперь же канадские чиновники делают все, чтобы недополучить их.

Не склонен думать, что канадские юниорки — это абсолютное зло. Все очень тонко — у каждого свой путь, и иногда реально лучше уехать, чем прозябать в МХЛ без шанса подняться в основу. Но кому глобально CHL делает хуже своим решением? Точно не ФХР и топ-клубам КХЛ. Российские функционеры в последние годы только и мечтали о том, чтобы прикрыть окно в Канаду.

Так что для них вся эта ситуация — просто манна небесная. Особенно на фоне того, что из-за отъезда легионеров нашим клубам хочешь не хочешь придется обратить внимание на свою молодежь и более ответственно работать с юниорами. Впрочем, это совершенно другая история.