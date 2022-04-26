Кто такие швед Суздалев и немец Крымский.

Швед Суздалев

Три дня назад в Германии стартовал Юниорский чемпионат по хоккею — первый международный турнир, который из-за санкций ИИХФ пройдет без сборных России и Белоруссии. Тем не менее два русских парня на мировое первенство все-таки попали. Как известно, наши люди есть везде. Но, к сожалению, представляют они совершенно другие страны.

Если вы хотя бы шапочно интересуетесь хоккеем с мячом, то наверняка должны помнить Анатолия Суздалева. В начале 2000-х уроженец Красноярска был довольно видным нападающим в хабаровском «СКА-Нефтянике», выигрывал чемпионат России с родным «Енисеем» и брал бронзу ЧМ со сборной России, а в 2011-м подписал контракт со шведской «Ветландой» и после окончания карьеры вместе с семьей осел на юге Швеции. Однако его 18-летний сын Александр, выросший в одном из самых «бендийных» городов мира, решил выбрать «шайбу» и пошел заниматься классическим хоккеем в школу местного «Буру», воспитавшую Юхана Франзена и Эрика Карлссона.

Как и большинство детей хоккейных эмигрантов, Суздалев рос и получал спортивное образование в Европе. Но в 2019-м он неожиданно появился в сочинском «Сириусе», где Владимир Филатов впервые собрал юниорскую сборную России 2004 года рождения и в августе надел свитер с двуглавым орлом, сыграв четыре матча на одном из товарищеских турниров в Австрии. Говорят, Александр настолько здорово влился в коллектив, что с ходу подружился с лидером той команды Матвеем Мичковым. Если о Баркове, Яшкине и Курашове на исторической родине вспомнили, когда они были заиграны за другие сборные в официальных матчах, то в случае с Суздалевым ФХР решила не повторять ошибок прошлого. А вот что было дальше, придется рассказывать от первого лица.

Скандал на ровном месте

В 2019-м я, будучи совсем уж зеленым студентом, работал в хоккейной журналистике первый год. Заметив в составе нашей сборной парня со шведским гражданством, никогда не игравшего в России на юниорском уровне, я захотел поподробнее подсветить биографию Суздалева-младшего. Однако моя стажировка проходила в совершенно другом издании, в котором тут же дали добро на небольшое интервью с малоизвестным хоккеистом. Но вместе с этим меня попросили рассказать историю «шведского легионера» в контексте целой россыпи этнически русских хоккеистов, играющих за другие сборные.

Связаться с нападающим получилось не так сложно. На мое счастье, Саша оказался достаточно добрым и открытым парнем, который сразу же откликнулся на мое сообщение в соцсетях и согласился ответить на несколько вопросов. Сначала он рассказал, что, вопреки информации в шведских источниках, родился в Хабаровске и первые шаги делал еще в родном для его отца Красноярске. А уже через несколько минут слегка подорвал хоккейную ветку:

«Как меня вызвали в сборную России? Сначала написали моему папе, а потом мне выслали по электронной почте состав, в котором было мое имя и моя шведская команда. Сначала разочаровался, но потом приехал и начал работать. Я не знал, что могу играть за сборную России, и не думал об этом.

Есть ли ко мне интерес у сборной Швеции? Да, ко мне есть интерес. У нас недавно был первый сбор — играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Я буду играть за шведскую сборную.

Полтора года назад я сыграл несколько матчей на одном из турниров за ЦСКА. Они предлагали мне остаться, но я отказался. Я не хотел еще раз переезжать в Россию — в Швеции лучше организация и тренировки. Здесь все лучше".

Нетрудно было догадаться, сколько проклятий в свой адрес получил парень в комментариях за последние слова.

На вопросы форвард отвечал голосовыми сообщениями, и в них прослеживался не только едва уловимый акцент, но и исконно западная манера построения предложения. Перед публикацией еще раз специально уточняю момент про «разочарование». Мало ли, перепутал. В ответ получаю: «Нет, все правильно».

Добыв свежий эксклюзив, бегу подбивать текст и ставить новость на ленту. Но спустя день получаю сообщение от одного из коллег: «Твой номер просят люди из Федерации хоккея Москвы». Это сейчас такого рода информация никак не выводит из душевного равновесия. «Ну, окей. Звоните, поговорим». Тогда же было ощущение, что на меня обратили внимание чуть ли не спецслужбы. Как оказалось, я все-таки «неправильно понял Александра».

Матвей Мичков и Александр Суздалев. из личных соцсетей Александра Суздалева

Звонка от функционеров я так и не дождался. Но уже через день «неопытному щеглу с диктофоном» все же прилетает очень хлесткий и неприятный апперкот от Суздалева-старшего:

«Сын сказал мне, что общался с кем-то в соцсетях, — неожиданно для меня выступил в «СЭ» отец хоккеиста после нашумевшего интервью. — Однако надо понимать, что, во-первых, он ребенок, во-вторых, много лет живет в Швеции и не всегда дает точные формулировки на русском языке, так как не совсем понимает значения некоторых слов. Написали, что он сказал такую фразу, что после вызова в сборную России «разочаровался, но потом приехал и начал работать». Обычный русский человек так не говорит — нелогично звучит. Саша мне написал, что, наоборот, имел в виду, что обрадовался, что его позвали в команду. Так что все неправильно трактовали.

Мы связались с главным тренером юниорской сборной Владимиром Филатовым и объяснили, что эта информация — неправда. Мы ее опровергаем. Саша — искренний человек, совсем не подлый, он никого не обманет. Считаю, что в любом случае неэтично устраивать опрос, прав он или нет, так как ему всего 15 лет. Да и вообще каждый человек имеет право решать свою судьбу сам.

Почему получилось такое недопонимание? Все дело в том, что сейчас в Швеции пройдет финальный турнир юниорских команд разных регионов страны. Саша выступает за одну из таких команд. Но это не сборная Швеции, которая играет в международных матчах.

Про сборную России пока говорить рано. Важна спортивная составляющая: если Саша будет интересен команде и соответствовать ее уровню, тогда его вызовут снова. Пока он не делал выбор в пользу какой-то сборной, и он не говорил такого, что будет точно играть за Швецию, а не за Россию. Он не отказывался от России. Написали ерунду какую-то".

«Еще все возможно, — продолжал легендарный форвард красноярского «Енисея» и «СКА-Нефтяника». — Вдруг он будет сборной Швеции интересен, а России — нет? Или наоборот. Такое же может быть? Насколько я знаю, ему было комфортно в сборной России. Никаких проблем Саша не испытывал. Он прожил с командой месяц на одном дыхании. Никаких предпосылок не было, чтобы он сказал, что его там что-то не устраивает. Я не могу ему советовать выбрать одну или другую сборную. Как он посчитает нужным, так и будет.

Да, я сам хотел бы, чтобы он играл за Россию. Но не могу ему сказать: «Саша, поезжай и выбери ее». Внутри себя он, естественно, хочет выступать за Россию, потому что он русский изначально, пусть и живет достаточное количество времени в Швеции.

В глубине души я хотел бы, чтобы он поиграл в школе ЦСКА, куда его не раз звали, почувствовал дух клуба, увидел, как наши российские ребята тренируются — на постоянной основе. Когда он ездил с армейцами на сборы, все было прекрасно, у него глаза горели. Ему нравится этот клуб, там большие традиции, сильные тренер и хоккеисты.

Но переехать в Москву насовсем было нереально, мы не могли перевернуть все с ног на голову. У нас еще есть дочь, которая учится здесь в университете. Мы не могли как все бросить в Швеции, так и одного его отправить в ЦСКА тоже. Вдруг он и в Швеции нормальное образование в итоге не получит, и в России тоже нет? Он доучился здесь до восьмого класса, как он пойдет в России в девятый? Ни тут не закончит, ни там ничего не получится. Школа — это тоже важно", — в конце концов подкрепил свою позицию довольно здравыми аргументами Суздалев-старший.

Задел ли меня этот ответ? Разумеется. Получить скандал на ровном месте хотелось меньше всего. Зато вся эта история дала хороший урок на будущее — если не уверен в цитате, то лучше переспроси. Желательно не один раз. Ну да ладно — банальное недопонимание.

Сила и слабость

Что отличает Александра от сверстников? Прежде всего очень длинные, но быстрые и моторные руки, а также умение здорово обращаться с шайбой даже на ограниченном пространстве — скорость и техника работы клюшкой у него поставлена на очень высоком уровне — на видео ниже это здорово видно.

«Саня Суздалев мне нравится своей головой и руками. Он игрок, который не сильно торопится, но иногда его медлительность разрушает игру. Если бы играл чуть быстрее, было бы нормально. Да, он же уже, наверное, больше швед, чем русский. Когда в «Сириусе» с ним разговаривал, то у него был акцент, и я понял, что он уже всё — швед», — делился впечатлениями от знакомства со шведским форвардом защитник системы «Авангарда» и юниорской сборной России Михаил Гуляев.

Стоит ему грамотно поставить корпус и вытянуть руки на максимальную длину, как сопернику становится крайне тяжело оттереть его от шайбы. Ну и, конечно, нельзя не отметить его высокий хоккейный IQ и классное видение площадки, которые позволяют ему здорово читать игру и набирать львиную долю очков за счет голевых передач. Глобально не хватает Суздалеву разве что скорости принятия решения, о которой и говорил в интервью Гуляев — на взрослом уровне тяга к чрезмерному замедлению темпа может стать серьезной проблемой.

«Вингер—плеймейкер с отличными руками и хорошими габаритами. Ему нужно продолжать доводить свою игру до совершенства, но он может стать хорошим двухсторонним нападающим на стыке второго-третьего звена команд НХЛ», — оценивает потенциал нападающего «ХВ-71» скаут DobberProspects Ник Ричард.

Сейчас Суздалев не так часто получает восторженные отзывы из-за океана и незадолго до предстоящего драфта НХЛ котируется в середине второго раунда. На клубном уровне, где воспитанник «Ветланды» весьма результативно играет за молодежку «ХВ-71» в чемпионате Швеции-U20, дела у него идут вполне неплохо — по ходу текущего сезона Александр даже успел дебютировать за основную команду в Аллсвенскан — второй по силе лиге Швеции, куда один из самых титулованных клубов страны загремел после провальной регулярки-2020/21.

Подняться же выше в рейтингах будет проблематично из-за не самого внушительного международного опыта. Например, в прошлом сезоне уроженец Хабаровска не сыграл за юниорскую сборную Швеции ни одного матча, а летом пропустил Кубок Глинки/Гретцки, ставший победным для россиян во главе с его другом Матвеем Мичковым. Вот и сенсационно проигранный стартовый матч ЮЧМ с латышами (2:3) Александр начал лишь в четвертой тройке.

Немец Крымский

Впрочем, Суздалевым русский след в Ландсхуте и Кауфбойрене не ограничивается. Все потому, что в заявке хозяев есть куда менее раскрученный парень из Санкт-Петербурга и воспитанник берлинского хоккея Никита Крымский, который в прошлом сезоне отыграл шесть матчей за «Витязь» в Открытом чемпионате Москвы и даже прошел предсезонку с командой МХЛ. Однако нынешнюю регулярку нападающий Бундесманшафт провел с мужиками в третьей немецкой лиге, набрав 19 (8+11) очков за «Диц-Лимбург». Примечательно, что домашний турнир Крымский начал в одном звене с другим парнем славянского происхождения уроженцем Караганды Даниэлем Ассаволюком.

Будут ли в России жалеть о том, что два русских парня представляют «новый дом», — большой вопрос. Форвардов аналогичного уровня у нас предостаточно. Тем не менее за интерес к Суздалеву ФХР можно только похвалить — в этот раз наши функционеры сделали все, чтобы не потерять талантливого юниора.