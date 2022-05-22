10-летний хоккеист в ярости набросился на взрослых арбитров и начал их бить

Матч детских команд завершился скандалом, а комментатор весело смеялся.

Ну турнире детских команд в Курганове (Свердловская область) произошел, с одной стороны, забавный, с другой — не очень красивый эпизод. Забавный — потому что участником его стал ребенок, а не очень красивый — потому что все уже написано в заголовке.

В заключительный день соревнования под названием «Ледокол» среди ребят 2011 года рождения играли два состава команд «Уралмаша» — ДЮСШ-19. Тренеры, судя по всему, поделили составы не поровну, чтобы всем ребятам было интересно играть, а поступили очень «педагогично», как делают у нас 99 процентов всех тренеров: самых сильных поместили в первый состав, а всех остальных — во второй. Разумеется, первый состав выиграл 10:1, а второй занял последнее место на турнире, забив в пяти матчах 7 и пропустив 62 гола.

Ворота второго состава защищал 10-летний Артемий Акшумов. Судя по статистике, мальчик начал заниматься хоккеем всего два года назад, то есть очень поздно. По игре видно, что он очень старается, борется изо всех сил в каждом моменте, но с более обученными ребятами ему тяжело. При счете 10:1 он сбил соперника с ног клюшкой. Причем не зацепил ноги, а даже слегка ударил по ним. Видимо, правила хоккея он тоже не до конца знает: может, увидел подобное в каком-то из художественных фильмов. В старые времена арбитры порой на такое закрывали глаза. Получив двухминутный штраф, он несказанно удивился удалению. Десять пропущенных шайб, надо думать, тоже не добавляли настроения. Буквально через несколько секунд в одной из атак соперник проявил чрезмерное рвение в добивании шайбы, на что возмущенный Артемий от души вмазал ему клюшкой. Конечно, можно было ему снова дать две минуты, но арбитры матча Ибатов и Салазкин решили удалить его до конца.

Вратарь Артемий Акшумов наносит удар по спине судьи. Youtube.com

Такой поворот стал для Акшумова настоящим ударом. Скорее всего, за два года занятий ему не объяснили, что нельзя не только делать подножки, но и бить судей. Сначала досталось первому, а потом, несмотря на помеху со стороны благоразумного партнера, и второму. Кто из них Ибатов, а кто Салазкин, история умалчивает, но оба, не сговариваясь, решили не доигрывать матч, который свернул в неправильное русло.

Первым видео на своем телеграм-канале разместил бывший защитник КХЛ Никита Щитов.

Ну а мы выкладываем полную его версию.

Надеюсь, в семье Артемия все более-менее нормально и он не бьет дома родных. И кроме тренера, есть кому объяснить, что не надо бить судей, да и вообще проявлять агрессию в общественных местах. Сейчас над эпизодом похохатывал комментатор, словно был безгранично счастлив увиденному. Но что будет, когда Арсений вырастет?