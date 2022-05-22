10-летний хоккеист в ярости набросился на взрослых арбитров и начал их бить
Ну турнире детских команд в Курганове (Свердловская область) произошел, с одной стороны, забавный, с другой — не очень красивый эпизод. Забавный — потому что участником его стал ребенок, а не очень красивый — потому что все уже написано в заголовке.
В заключительный день соревнования под названием «Ледокол» среди ребят 2011 года рождения играли два состава команд «Уралмаша» — ДЮСШ-19. Тренеры, судя по всему, поделили составы не поровну, чтобы всем ребятам было интересно играть, а поступили очень «педагогично», как делают у нас 99 процентов всех тренеров: самых сильных поместили в первый состав, а всех остальных — во второй. Разумеется, первый состав выиграл 10:1, а второй занял последнее место на турнире, забив в пяти матчах 7 и пропустив 62 гола.
Ворота второго состава защищал 10-летний Артемий Акшумов. Судя по статистике, мальчик начал заниматься хоккеем всего два года назад, то есть очень поздно. По игре видно, что он очень старается, борется изо всех сил в каждом моменте, но с более обученными ребятами ему тяжело. При счете 10:1 он сбил соперника с ног клюшкой. Причем не зацепил ноги, а даже слегка ударил по ним. Видимо, правила хоккея он тоже не до конца знает: может, увидел подобное в каком-то из художественных фильмов. В старые времена арбитры порой на такое закрывали глаза. Получив двухминутный штраф, он несказанно удивился удалению. Десять пропущенных шайб, надо думать, тоже не добавляли настроения. Буквально через несколько секунд в одной из атак соперник проявил чрезмерное рвение в добивании шайбы, на что возмущенный Артемий от души вмазал ему клюшкой. Конечно, можно было ему снова дать две минуты, но арбитры матча Ибатов и Салазкин решили удалить его до конца.
Такой поворот стал для Акшумова настоящим ударом. Скорее всего, за два года занятий ему не объяснили, что нельзя не только делать подножки, но и бить судей. Сначала досталось первому, а потом, несмотря на помеху со стороны благоразумного партнера, и второму. Кто из них Ибатов, а кто Салазкин, история умалчивает, но оба, не сговариваясь, решили не доигрывать матч, который свернул в неправильное русло.
Первым видео на своем телеграм-канале разместил бывший защитник КХЛ Никита Щитов.
Ну а мы выкладываем полную его версию.
Надеюсь, в семье Артемия все более-менее нормально и он не бьет дома родных. И кроме тренера, есть кому объяснить, что не надо бить судей, да и вообще проявлять агрессию в общественных местах. Сейчас над эпизодом похохатывал комментатор, словно был безгранично счастлив увиденному. Но что будет, когда Арсений вырастет?