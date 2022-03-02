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Сегодня, 13:10

«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде

Российских хоккеистов травят в США и Канаде из-за политической ситуации
Отдел хоккея «СЭ»
Андрей Василевский, Александр Овечкин, Никита Кучеров.
Фото «СЭ»
Агент Кучерова и Василевского рассказал о переживаниях игроков из России, выступающих за океаном.

НХЛ на этой неделе уже ввела много ограничений для россиян — заблокирована трансляция матчей лиги, несмотря на действующий контракт, не работают русскоязычные соцсети и официальный сайт лиги, прерваны отношения с российскими партнерами. Не рассматривается и возможное проведение матчей на территории России.

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Наших хоккеистов санкции не коснулись, но это не означает, что на них не оказывается давление. Агент Дэн Мильштейн, среди клиентов которого Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Илья Михеев и Никита Задоров, в интервью ESPN рассказал о том, с чем сталкиваются хоккеисты в Северной Америке:

«Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Мы вернулись на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности.

Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Им желают смерти. А ведь они тоже люди, они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью".

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Агент отметил, что одного из его белорусских клиентов, играющего в юниорской канадской лиге, освистали свои же одноклубники.

Мильштейн также рассказал, что жены хоккеистов получают угрозы. В частности, одна из девушек выложила в Instagram фото новорожденного и получила гневные личные сообщения.

«Мои клиенты беспокоятся даже не за себя, а больше за своих жен и детей, которые находятся одни дома, пока они сами в отъезде».

Отстранения российских и белорусских хоккеистов из НХЛ ждать не стоит, а вот на предстоящем летом драфте вряд ли будет большое количество выбранных игроков из этих стран. Как сообщил Мильштейн, в юниорских лигах и вовсе всерьез рассматривается вариант о недопуске к играм хоккеистов из России: «Я говорил с некоторыми менеджерами клубов, и они не согласны с этим. Но пока боятся высказывать свою позицию публично».

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 53 35 18 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 54 29 25 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
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Коламбус – Нью-Джерси
 4 : 3
2.03 03:00
Тампа-Бэй – Оттава
 5 : 2
2.03 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 0 : 3
2.03 03:30
Детройт – Каролина
 4 : 3 ОТ
2.03 04:00
Виннипег – Монреаль
 8 : 4
2.03 04:00
Миннесота – Калгари
 1 : 5
2.03 05:00
Колорадо – Айлендерс
5 : 3
2.03 06:00
Анахайм – Бостон
 4 : 3
2.03 06:00
Вегас – Сан-Хосе
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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