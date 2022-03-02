«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде

Агент Кучерова и Василевского рассказал о переживаниях игроков из России, выступающих за океаном.

НХЛ на этой неделе уже ввела много ограничений для россиян — заблокирована трансляция матчей лиги, несмотря на действующий контракт, не работают русскоязычные соцсети и официальный сайт лиги, прерваны отношения с российскими партнерами. Не рассматривается и возможное проведение матчей на территории России.

Наших хоккеистов санкции не коснулись, но это не означает, что на них не оказывается давление. Агент Дэн Мильштейн, среди клиентов которого Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Илья Михеев и Никита Задоров, в интервью ESPN рассказал о том, с чем сталкиваются хоккеисты в Северной Америке:

«Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Мы вернулись на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности.

Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Им желают смерти. А ведь они тоже люди, они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью".

Агент отметил, что одного из его белорусских клиентов, играющего в юниорской канадской лиге, освистали свои же одноклубники.

Мильштейн также рассказал, что жены хоккеистов получают угрозы. В частности, одна из девушек выложила в Instagram фото новорожденного и получила гневные личные сообщения.

«Мои клиенты беспокоятся даже не за себя, а больше за своих жен и детей, которые находятся одни дома, пока они сами в отъезде».

Отстранения российских и белорусских хоккеистов из НХЛ ждать не стоит, а вот на предстоящем летом драфте вряд ли будет большое количество выбранных игроков из этих стран. Как сообщил Мильштейн, в юниорских лигах и вовсе всерьез рассматривается вариант о недопуске к играм хоккеистов из России: «Я говорил с некоторыми менеджерами клубов, и они не согласны с этим. Но пока боятся высказывать свою позицию публично».