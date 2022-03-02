«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
НХЛ на этой неделе уже ввела много ограничений для россиян — заблокирована трансляция матчей лиги, несмотря на действующий контракт, не работают русскоязычные соцсети и официальный сайт лиги, прерваны отношения с российскими партнерами. Не рассматривается и возможное проведение матчей на территории России.
Наших хоккеистов санкции не коснулись, но это не означает, что на них не оказывается давление. Агент Дэн Мильштейн, среди клиентов которого Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Сорокин, Илья Михеев и Никита Задоров, в интервью ESPN рассказал о том, с чем сталкиваются хоккеисты в Северной Америке:
«Уровень дискриминации и расизма, с которым приходится сталкиваться игрокам из России и Белоруссии, зашкаливает. Мы вернулись на 30 лет назад. Мне звонят игроки и их родители. Они переживают о том, смогут ли они играть и будут ли они в безопасности.
Одного из моих парней назвали нацистом и сказали ехать обратно в свою страну. Им желают смерти. А ведь они тоже люди, они платят миллионы долларов в виде налогов, занимаются благотворительностью".
Агент отметил, что одного из его белорусских клиентов, играющего в юниорской канадской лиге, освистали свои же одноклубники.
Мильштейн также рассказал, что жены хоккеистов получают угрозы. В частности, одна из девушек выложила в Instagram фото новорожденного и получила гневные личные сообщения.
«Мои клиенты беспокоятся даже не за себя, а больше за своих жен и детей, которые находятся одни дома, пока они сами в отъезде».
Отстранения российских и белорусских хоккеистов из НХЛ ждать не стоит, а вот на предстоящем летом драфте вряд ли будет большое количество выбранных игроков из этих стран. Как сообщил Мильштейн, в юниорских лигах и вовсе всерьез рассматривается вариант о недопуске к играм хоккеистов из России: «Я говорил с некоторыми менеджерами клубов, и они не согласны с этим. Но пока боятся высказывать свою позицию публично».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|53
|33
|20
|71
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|53
|35
|18
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|54
|16
|38
|40
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|8 : 4
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 5
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 3
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|4 : 3
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|3 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03