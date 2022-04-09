Любят ли в мире русских хоккеистов? Сейчас за границей играет больше 400 россиян

Из них в Америке — 126, в ведущих лигах Европы — 62 и более 100 — в других странах.

Российские школы готовят хоккеистов разного уровня. На виду — лишь малая часть игроков, окончивших ДЮСШ. Звезды улетают покорять НХЛ. Большинство игроков остаются в КХЛ или в других внутренних лигах. Немало и тех, кто уезжает в Европу и выбирает не только сильные чемпионаты (Швеции, Финляндии, Швейцарии), но и экзотические первенства (Румынии, Турции и Франции). Россиян за границей намного больше, чем кажется. «СЭ» собрал гид по русским легионерам, выступающим в разных лигах по всему миру.

Северная Америка

Северная Америка. Фото «СЭ»

Построить крутую карьеру в НХЛ — мечта хоккеистов со всего мира. Россияне — не исключение. Однако путь по покорению сильнейшей лиги планеты каждый выбирает самостоятельно. Одни предпочитают развиваться в КХЛ и уезжать сформированными хоккеистами, доказав свою ценность во внутреннем чемпионате. Другие в качестве трамплина выбирают молодежные и минорные лиги Северной Америки. Как, к примеру, лидер «Каролины» Андрей Свечников, укативший в 16 лет в USHL — главную юниорскую лигу США. А через год барнаульский талант перешел в Лигу Онтарио.

USHL остается экзотикой для российских игроков. Только восемь хоккеистов провели сезон-2021/22 в сильнейшей американской юниорке. CHL, объединяющая три крупнейших чемпионата Канады, — более привлекательный вариант для тех, кто считает, что развиваться в молодом возрасте лучше за океаном. 32 игрока проводят текущий сезон в OHL (Лига Онтарио), QMJHL (Лига Квебека) и WHL (Западная лига). Пополняется российское представительство в ведущей студенческой лиге Америки — NCAA, сочетающей качественное образование и профессиональный спорт.

Точное число россиян, выступающих в НХЛ и АХЛ, подсчитать проблематично из-за передвижений игроков между двумя лигами. Мы распределили хоккеистов в зависимости от количества проведенных матчей. Сыграл больше за фарм-клуб — попадаешь в АХЛ. Привлекался чаще за команду Ист-коста — считаем за игрока ECHL (Лига восточного побережья).

Топ-лиги Европы

Топ-лиги Европы. Фото «СЭ»

Досрочное завершение регулярки КХЛ подтолкнуло российских игроков к поиску новых клубов. Вместо того чтобы ждать следующего сезона (а пауза без адекватной практики продлится больше полугода), хоккеисты из непопавших в плей-офф команд обратили взор на Запад. Это напоминало настоящий побег. Переживать, однако, не стоит. Явление временное. Перед следующим сезоном часть игроков вернется в Россию, в том числе по общественно-политическим причинам.

Чехия — одно из самых горячих направлений для русских игроков. В местную Экстралигу перебрались Игорь Швырев и Руслан Педан, составив компанию небезызвестным хоккеистам по меркам КХЛ: Никите Щербаку, Захару Арзамасцеву, Алексею Соловьеву. Те, кто не подошел главной чешской лиге, отправились во второй по силе чемпионат. К примеру, экс-защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов.

Зият Пайгин, пару лет назад привлекавшийся в сборную России, выбрал необычный маршрут: подписал контракт с «Тимро» и стал единственным русским в элитном чемпионате Швеции. В HockeyAllsvenskan — второй по силе лиге — россиян больше. Четыре матча за «Муру» провел сын легендарного Игоря Ларионова. Илья Аркалов и Святослав Гребенщиков из «Витязя» заканчивали сезон в «Вестеросе». А экс-голкипер «Спартака» Павел Хомченко — первый номер АИКа и второй по надежности вратарь чемпионата. По статистике он уступает только датчанину Фредерику Дикову — если вы еще помните парня, который на Олимпиаде в Пекине пропустил от сборной Алексея Жамнова только одну шайбу.

Богатая русская диаспора в финских лигах. Никита Пивцакин, братья Ушенины, кошмаривший Канаду на МЧМ Кирилл Слепец, Иван Николишин. Отдельно отметим бригаду российских вратарей в Лииге. Пять голкиперов, среди которых обладатель Кубка Гагарина Станислав Галимов и чемпион МХЛ Вадим Жеренко, стабильно играют в финских клубах. В Mestis — второй по силе лиге Суоми — зажигает опытнейший Александр Никулин. Форвард, задрафтованный «Оттавой» и сыгравший три матча в НХЛ. В КХЛ он запомнился по выступлению за ЦСКА и «Витязь».

За продвижение русской культуры в швейцарской NL-лиге отвечают вратарь Дмитрий Шикин и защитник Андрей Яковенко, права на которого в КХЛ принадлежат «Трактору». Почти нет русских в чемпионате Германии. Зато в «Крефельде», которым заведует латвиец Сергей Савельев, играют вратари Олег Шилин и Сергей Белов, а тренирует команду Игорь Захаркин. За «Адлер» выступает один из самых талантливых форвардов 2000 года рождения Руслан Исхаков. Серьезная российская банда собралась в чемпионате Словакии. Причем большинство игроков имеют приличный кахаэловский опыт: Денис Паршин, Никита Беспалов, Ильдар Шиксатдаров, Антон Тодыков, Алексей Волгин, Дмитрий Костромитин.

Экзотика

Экзотика. Фото «СЭ»

Хоккеисты, подписывающие контракты с клубами из экзотических лиг, выбирают прежде всего комфортный уровень жизни, а хоккей отходит на второй план. Во второсортные чемпионаты Европы, а-ля Венгрии или Румынии, переезжают опытные игроки. В ВХЛ им мешает выступать лимит, да и не каждый захочет мучить себя утомительными переездами на автобусах. Ничего удивительного, что российские ветераны ломанулись в венгро-румынскую Erste Liga, а компанию им позже составила молодежь, незакрепившаяся в России. Денис Куляш, Андрей Таратухин, Евгений Скачков, Евгений Лапенков — герои ранней КХЛ сейчас феерят в румынской «Чиксереде».

Достаточно русских игроков в чемпионате Польши. Легионеров из России примерно столько же, как и суммарно из Финляндии, Чехии, Канады, США и Швеции. В испанской лиге зажигает Игнат Земченко. Серебряный призер МЧМ-2012 набрал 62 (29+33) очка за 21 матч регулярки. Ближайшего преследователя в гонке бомбардиров форвард опережает на 10 баллов. Игнат — испанская версия Вадима Шипачева, недаром он тоже из Череповца. Достаточно россиян переезжают играть (а скорее, жить) в Турцию. Руководители клубов расположены к иностранцам, готовы перенимать их опыт и выдавать паспорта сильным игрокам. Чтобы они помогали подняться со дна местной сборной. Знаком с хоккеистом, который приехал в Турцию как игрок, а через несколько сезонов переключился на работу тренером и занимается с местными мальчишками, параллельно набирая по три очка за матч в местной команде.

Российских хоккеистов в мире не так много, как канадцев или американцев. Однако разбор «СЭ» подтвердил, что в основных взрослых и юниорских лигах достаточно русских легионеров. В большей или меньшей степени россияне захватили почти все чемпионаты планеты. При этом в материале учтены не все хоккеисты — за скобками остались низшие североамериканские и суперэкзотические лиги.