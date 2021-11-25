Падение русского таланта. Мечтал играть с Капризовым в «Миннесоте», но не пробился даже в фарм-клуб

Один из героев МЧМ-2020 Александр Хованов скатился до Лиги восточного побережья.

«Было бы круто, если бы нас с Кириллом Капризовым поставили в одно звено», — говорил форвард Александр Хованов в январе 2020 года. Тогда казанский воспитанник считался одним из сильнейших проспектов «Миннесоты». Нападающий проводил третий — и как позже выяснилось — самый удачный сезон в юниорской Лиге Квебека за «Монктон», а недавно вернулся с молодежного чемпионата мира с серебряной медалью.

Представлял ли Хованов, что спустя несколько месяцев планету накроет ковидный апокалипсис, а ему придется вернуться в аренду в Россию, попробовать себя в КХЛ и ВХЛ? Только после казанской командировки Александр отправился в систему «Миннесоты», но его партнерами по раздевалке стали не Капризов и Зуккарелло, а хоккеисты «Айовы» из АХЛ. А в октябре форварда сослали в лигу Восточного побережья. С чем же связано падение уроженца Саратова?

Взлет: шел в ногу с первым номером драфта НХЛ

Хованова в России в последние годы не относили к топ-проспектам. Отчасти из-за того, что он еще в 2017 году укатил из «Ирбиса» в Северную Америку, выбрав в качестве трамплина в большой хоккей юниорскую Лигу Квебека. До молодежного чемпионата мира Александр доехал только в 2020 году, пропустив и челябинско-магнитогорский ЮЧМ-2018. Зимой 2019 года Валерий Брагин уже не мог не пригласить форварда, который шел практически вровень по очкам с канадской звездочкой Алексисом Лафренье.

На МЧМ-2020 Хованов оставил смешанное впечатление. От первого центра сборной объективно ждали большего. Да, он стал вторым бомбардиром команды после партнера по звену Денисенко, но 0+0 в финале с канадцами — это не очень. Александр запомнился как невероятной техникой, напором и драйвом, так и неоправданными удалениями. К примеру, в полуфинале со шведами форвард самоликвидировался за удар в голову на десять минут.

На чешском турнире нападающий показал, что способен вести игру тройки и прокачивать партнеров. Александр — плеймейкер со светлой головой, который может разогнать атаку неожиданным пасом или обыгрышем. Потенциал Хованова позволял ему издеваться над соперниками в юниорской Лиге Квебека. Задрафтовавшая форварда «Миннесота» в 2019 году предложила ему трехлетний контракт новичка. Александр, дожидаясь повышения в «Уайлд», не сбавлял обороны и продолжил зажигать в QMJHL — 99 (32+67) очков в 51 матче регулярки-2019/20. От него ждали еще большего прогресса, чтобы поднять в основу и, вероятно, попробовать в звене с Кириллом Капризовым.

Падение: приехал в «Ак Барс», но скатился до ВХЛ

Коронавирус спутал планы Хованова по покорению «Миннесоты». Чемпионат в квебекской юниорке завершился досрочно. «Уайлд» хотели вызвать Александра в тренировочный лагерь перед возобновлением сезона, но стороны понимали, что попасть в заявку молодой форвард сможет только в случае форс-мажора. Поэтому от идеи отказались. Чтобы хоккеист не скучал как минимум полгода без практики, «Миннесота» договорилась об аренде с «Ак Барсом» и отпустила Александра до конца сезона в Россию.

Познакомился со взрослым хоккеем Хованов там, откуда в 2017 году рванул за океан. Переход на новый уровень получился тернистым. С локальными скандалами и слухами о конфликте с главным тренером Дмитрием Квартальновым и возможным обменом. Александр изначально приехал собирать урожай на плантацию, где трудились более опытные и сформированные центры. Да Коста, Кормье, Бурмистров, Фисенко, молодые Воронков, Сафонов и Галимов. Которые в отличие от Хованова не помашут ручкой после возобновления сезона за океаном. Чтобы подвинуть любого из них, Александру надо было прыгнуть выше головы и заслужить доверие тренеров колоссальной работоспособностью.

Адаптация ко взрослому хоккею затянулась. Хованов неплохо проявил себя на предсезонке, забил на буллитах самому Василию Кошечкину и повздорил со скамейкой «Магнитки», проезжая мимо после гола. Смелости молодому форварду не занимать. Однако эмоции не всегда получалось использовать во благо себе и команде. Квартальнов пробовал Александра в основе, даже выпускал в первой тройке с Азеведо и Да Костой. Хованов слабо играл на точке, отдавал единоборства в углах, а в решающих отрезках не справлялся со скоростями. Слабое катание — бросающийся в глаза компонент, из-за которого Александр низко ушел на драфте, а в «Ак Барсе» терялся при высоком темпе.

Квартальнов — не владелец крупного холдинга, пригласивший на практику студента, за которым присмотрят старшие коллеги. От тренера требуют результат, а Хованов проигрывал конкуренцию другим центрам. Командировка в «Барс» ни для кого не стала сенсацией. Тренер казанцев Игорь Горбенко не скрывал проблемы Хованова с лишним весом. Об этом Александру говорил еще Брагин в молодежке, но, видимо, к словам Валерия Николаевича форвард не прислушался.

Проблемы Хованова вышли за пределы раздевалки и тренерской. Александр просил у клуба обмена, а когда его отправили его в Высшую лигу, удалил все фотографии в Instagram, связанные с «Ак Барсом». Бьющий ключом юношеский максимализм подпортил репутацию игрока. Сам Хованов признавался, что некоторые клубы КХЛ обещали ему место во втором-третьем звеньях, но сезон-2020/21 форвард завершил в «Барсе», откуда так и не выбрался в КХЛ.

Регресс в Америке: из АХЛ в Лигу восточного побережья

При всем таланте Хованова к его рабочей этике нередко возникали вопросы. И в сборной, и позднее в «Ак Барсе». То, что, вероятно, сходило с рук на юниорском уровне, неприемлемо на взрослом, где за место в составе надо цепляться зубами.

Хованов пропустил тренировочный лагерь «Миннесоты» из-за проблем с визой и прилетел на два месяца позже, чем планировалось. «Уайлд» ждали хоккеиста, но, когда Александр прибыл в расположение клуба, оценили его форму и отправили в Ист-Кост — третью по силе лигу Америки. За «Айову» из АХЛ нападающий не сыграл. Ссылку неправильно считать воспитательной. Хованов только приехал в команду, но по кондициям не подошел даже команде АХЛ.

Стремительный регресс в силах остановить только сам хоккеист. За «Айову Хертлендерс» Александр провел четыре матча и отметился лишь вторым ассистом в большинстве при пугающем показателе полезности «минус 6». Показательно, что после первой игры Хованова убрали с точки. Форвард выиграл лишь 39 процентов (7 из 18) вбрасываний. При этом нападающему доверяют в среднем больше 18 минут на льду. Выходи, доказывай, что повзрослел, и веди за собой команду.

Пока же у Хованова это получается с трудом. У него хорошая бросковая активность (по 3,3 за матч), но он проигрывает большинство единоборств. Как долго продлятся его гастроли в Ист-Косте, зависит только от Александра. Чем раньше он вернется хотя бы в АХЛ, тем лучше для его дальнейшей карьеры. Длительные ссылки в низших лигах мало кому шли на пользу. Но за потраченный пик третьего раунда, очки на МЧМ и в квебекской юниорке даже в фарм-клуб никто не поднимет. Доверие и новый шанс от тренеров надо заслужить через работу и старание, а не руководствоваться иллюзорными представлениями о большой карьере.