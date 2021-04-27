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В Госдуме отреагировали на победу юниорской сборной России по хоккею над США

10:52
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над США (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

«Фантастическая победа! Хочу поздравить ребят с победой! Такой камбэк говорит о многом. Ребята смогли собрать всю волю в кулак и разобраться с американцами, это круто! Другой вопрос, почему мы проигрывали с таким счетом? Значит, были немного не собраны. Самое главное — итоговый счет. Поздравляем наших молодых хоккеистов. Это результат уже взрослых мужчин. Мы очень гордимся нашей сборной!», — сказал Свищев «СЭ».

Сборная России одержала волевую победу над командой США в первом матче ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.

(Владимир Пушкарев)

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