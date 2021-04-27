Бывший тренер сборной России Быков призвал не петь дифирамбы юниорам после победы над США

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над США (7:6 ОТ) в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

«Я бы не стал разбрасываться словами про дух. Юношеский чемпионат — это очень эмоциональный турнир. В этом возрасте у парней эмоции перехлестывают за край. Думаю, это и повлияло на конечный результат.

Расслабления после этой игры не должно быть. Давайте пока не будем петь дифирамбы. Выделять фаворитов после одной игры неправильно. Желаю нашим парням удачи!" - сказал Быков «СЭ»

Сборная России одержала волевую победу над командой США в первом матче ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.

(Владислав Флегонтов)