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Вице-чемпион мира по хоккею Юдин прокомментировал победу сборной России над США на ЮЧМ

10:48
27 апреля. Фриско. Россия U-18 - США U-18 - 7:6 ОТ. Фото ФХР
27 апреля. Фриско. Россия U-18 - США U-18 - 7:6 ОТ. Фото ФХР
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Вице-чемпион мира по хоккею Александр Юдин прокомментировал «СЭ» победу юниорской сборной России над США на чемпионате мира по хоккею (7:6 ОТ).

«Американцы сильны, конечно. Но у нас победа — это заслуга тренерского штаба. Ребят правильно настроили, доказали им, что они все смогут, а игроки услышали и проявили характер. Получилась шикарная игра и волевая победа», — сказал «СЭ» Юдин.

Сборная России одержала волевую победу над командой США на старте ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.

(Елизавета Денисова)

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