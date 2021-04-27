Вице-чемпион мира по хоккею Юдин прокомментировал победу сборной России над США на ЮЧМ
10:48
Вице-чемпион мира по хоккею Александр Юдин прокомментировал «СЭ» победу юниорской сборной России над США на чемпионате мира по хоккею (7:6 ОТ).
«Американцы сильны, конечно. Но у нас победа — это заслуга тренерского штаба. Ребят правильно настроили, доказали им, что они все смогут, а игроки услышали и проявили характер. Получилась шикарная игра и волевая победа», — сказал «СЭ» Юдин.
Сборная России одержала волевую победу над командой США на старте ЮЧМ-2021 по хоккею. По ходу встречи подопечные Альберта Лещева уступали сопернику со счетом 1:5.
(Елизавета Денисова)
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