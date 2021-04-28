Мирошниченко назвал причины поражения от Финляндии

Нападающий сборной России Иван Мирошниченко после поражения от Финляндии на юниорском чемпионате мира отметил, что на команде сказалась первая игра против США. По его мнению, до третьего периода все было хорошо.

«Игра проходила по нашему сценарию большую часть, мы играли с позиции силы. Все было хорошо до третьего периода. Там немного задрали нос, пропустили в конце, потеряли инициативу — и проиграли матч.

Свечков — молодчик. Забил, мы ему помогали, чтобы он добился такого результата. А его удаления, думаю, были на эмоциях. Уже был овертайм, понятно, не хотели до такого довести. Будем стараться играть лучше, как звеном, так и всей командой. Еще есть над чем работать — над игрой в своей зоне, выходом из нее, вообще игрой в обороне. У нас нет идеальных связок каких-то, это, наверное, нам и помешало выиграть, потому что уже устали под конец. Сказалась вчерашняя игра, и под конец сегодняшней не смогли дотерпеть, не выводили шайбу из зоны, а соперник снял вратаря и против шести игроков соперника мы ничего не смогли сделать.

Где-то в концовке у финнов побольше сил осталось. Мы держали игру под своим контролем в первом и втором периодах, играли у них в зоне больше, а потом это сказалось. Перед игрой разобрали общую тактику соперника, игроков отдельно не разбирали, поэтому не следили ни за кем — ни за Ламбертом, ни за другими личностями", — цитирует пресс-служба ФХР Мирошниченко.