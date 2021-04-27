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Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 28 апреля, Россия — Финляндия

22:00
Юниорская сборная России сыграет против Финляндии в групповом этапе ЮЧМ-2021. Фото ФХР
Юниорская сборная России сыграет против Финляндии в групповом этапе ЮЧМ-2021. Фото ФХР

В ночь на 28 апреля пройдут матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2021 (U-18). Мировое первенство проходит в городах Плейно и Фриско (США).

Сборная России проведет второй матч на турнире, соперник — команда Финляндии. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ», следить за игрой также можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте fhr.ru.

28 апреля, среда

Группа А

Швейцария U-18 — Белоруссия U-18 (0.00)

Швеция U-18 — Канада U-18 (4.00)

Группа В

Финляндия U-18 — Россия U-18 (0.00)

Германия U-18 — США U-18 (4.00)

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