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Тренер юниорской сборной России похвалил своих игроков после поражения от Финляндии

04:06
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Главный тренер сборной России Альберт Лещев после поражения от Финляндии на юниорском чемпионате мира (3:4 Б) похвалил игроков.

«Сегодня получилась менее эмоциональная игра, чем вчера. Это второй матч на турнире, у нас было меньше суток на подготовку, но ребята молодцы, они бились и старались. Мы готовились к этому матчу, разбирали соперника, посмотрели видео и немножко перестроились», — цитирует ТАСС Лещева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11259815

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