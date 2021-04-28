Тренер юниорской сборной России похвалил своих игроков после поражения от Финляндии
04:06
Главный тренер сборной России Альберт Лещев после поражения от Финляндии на юниорском чемпионате мира (3:4 Б) похвалил игроков.
«Сегодня получилась менее эмоциональная игра, чем вчера. Это второй матч на турнире, у нас было меньше суток на подготовку, но ребята молодцы, они бились и старались. Мы готовились к этому матчу, разбирали соперника, посмотрели видео и немножко перестроились», — цитирует ТАСС Лещева.
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