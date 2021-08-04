Ларионов: «Если Пономарев будет здоров, то сыграет на «Турнире четырех наций» в Чехии»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы о составе команды и будущих изменениях.

— Почему в сборную не приглашен Василий Пономарев?

— Он приглашен, но у него травма задней поверхности бедра или паха. Он был в списке с самого начала. К сожалению, у него не получится сыграть на этом турнире. Если он будет здоров, то сыграет на «Турнире четырех наций» в Чехии. Попросил докторов «Спартака», чтобы они не форсировали события. Это не самая простая травма. Нам его, конечно, не хватало.

— Можете рассказать о Чайке, Кузнецове и Мухамадуллине?

— У Шакира пока бесконтактный хоккей после операции на плече. До 8 августа он не может быть в контакте. Он тренируется, катается, но пока — в «желтой» майке. Кузнецов улетел в Калгари в начале июля. Когда мы формировали команду, был двухнедельный карантин. Я хотел, чтобы он сыграл на этом турнире, но из-за карантина не было смысла его вызывать на 7-8 дней. Потом ему снова пришлось бы сидеть две недели в отеле. Сказал ему, чтобы он оставался там. Будем смотреть за ним в сезоне. Чайке я сказал, что хотел бы увидеть его на турнире. Он решил, что поедет на драфт, который оставил двоякое впечатление. Когда ты дома, можешь ждать драфт и в Тамбове, и в Воскресенске, и в Новосибирске. Драфт был виртуальный. Он принял решение вместе с его агентом. К сожалению, не было возможности его пригласить, так как в это время он был в Америке.

— Мухамадуллин поедет на турнир в Чехию?

— Да, Шакир, Пономарев и Тютнев — в составе на августовский «Турнир четырех».

— Есть ли проблемы в будущем у Чайки по приезду в сборную?

— Любой игрок с российским паспортом важен для команды. Многие решение порой принимаются людьми, которые находятся в окружении. Он очень интересен как игрок, ему предстоит большая карьера, но решения иногда вызывают вопросы. Будем смотреть за ним. У меня был разговор с ЦСКА, они хотели, чтобы он вернулся на год. В то же время не думаю, что он сможет играть в команде НХЛ в этом сезоне. Нам интересен этот игрок, но сегодняшний состав дает предпосылки к хорошей конкуренции и борьбе за место в составе. У нас должна быть приятная головная боль, чтобы определиться с защитниками.