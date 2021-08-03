Перевалов — о 9:2 со Швейцарией: «Хороший матч — выполнили задачу тренера и выиграли»

Нападающий юниорской сборной России Александр Перевалов прокомментировал победу над Швейцарией (9:2) на Кубке Глинки/Гретцки.

«Хороший матч — выполнили задачу тренера и выиграли. В первом периоде не все получалось, тренеры внесли коррективы в перерыве, объяснили, что нам надо играть в наш хоккей — выполнили это и получился такой счет — 9:2.

Мои голы? Спасибо партнерам. Удачно попал в случае в первой шайбой, а во втором увидел, что двое защитников «выдергиваются», решил взять их на противоходе, потом оставалось только «положить» вратаря.

Три игры за три дня? Это привычно, особенно в детстве доводилось часто играть игры подряд, иногда по семь. Завтра будем готовы. Идем по турниру хорошо — есть две победы, надеюсь, так же будем продолжать. Другая группа? Следим только за нашими матчами и соперниками, готовимся к ним.

Тренеры покажут, в какой хоккей играют чехи, подскажут, как тактически действовать против них. Настроимся и покажем свою игру», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

Завтра, 4 августа, сборная России сыграет с Чехией. После группового этапа четыре лучшие команды турнира сыграют в полуфиналах (6 августа), а затем состоятся медальные игры (7 августа).