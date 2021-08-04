Сборная России разгромила Чехию на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России одержала третью победу на Кубке Глинки/Гретцки. Российская команда переиграла Чехию со счетом 7:3.

Самым результативным игроком встречи стал Илья Роговский, в активе которого 3 (2+1) очка. Матвей Мичков оформил дубль.

Сборная России, набрав 9 очков, заняла первое место в группе А. Команда одержала 3 победы в 3 матчах с общей разницей шайб 21-7.

После группового этапа четыре лучшие команды турнира сыграют в полуфиналах (6 августа), а затем состоятся медальные игры (7 августа).