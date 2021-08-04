Сборная России разгромила Чехию на Кубке Глинки/Гретцки
22:15
Юниорская сборная России одержала третью победу на Кубке Глинки/Гретцки. Российская команда переиграла Чехию со счетом 7:3.
Самым результативным игроком встречи стал Илья Роговский, в активе которого 3 (2+1) очка. Матвей Мичков оформил дубль.
Сборная России, набрав 9 очков, заняла первое место в группе А. Команда одержала 3 победы в 3 матчах с общей разницей шайб 21-7.
После группового этапа четыре лучшие команды турнира сыграют в полуфиналах (6 августа), а затем состоятся медальные игры (7 августа).
Читайте также
«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю