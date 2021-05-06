«Готовьте поп-корн». Сборная Канады отреагировала на выход России в финал ЮЧМ
09:23
Сборная Канады в своем Twitter отреагировала на выход юниорской сборной России в финал ЮЧМ-2021.
«Игра за золотые медали назначена. Готовьте поп-корн», — говорится в сообщении команды.
В полуфинале Россия победила Финляндию со счетом 6:5. В составе российской сборной голы забили Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2).
Канада в своем полуфинале разгромила Швецию (8:1) и таким образом выиграла все свои матчи на турнире.
Финальная встреча пройдет 7 мая и начнется в 04.00 по московскому времени.
Юниорский чемпионат мира проходит с 27 апреля по 7 мая в США.
The gold medal game is set.— Hockey Canada (@HockeyCanada) May 6, 2021
Grab your popcorn. ?
???
? Thursday, May 6
? 9 p.m. ET/6 p.m. PT
? Frisco, Texas#U18Worlds pic.twitter.com/mQJ6IhGSfY
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