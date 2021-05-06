«Готовьте поп-корн». Сборная Канады отреагировала на выход России в финал ЮЧМ

Сборная Канады в своем Twitter отреагировала на выход юниорской сборной России в финал ЮЧМ-2021.

«Игра за золотые медали назначена. Готовьте поп-корн», — говорится в сообщении команды.

В полуфинале Россия победила Финляндию со счетом 6:5. В составе российской сборной голы забили Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2).

Канада в своем полуфинале разгромила Швецию (8:1) и таким образом выиграла все свои матчи на турнире.

Финальная встреча пройдет 7 мая и начнется в 04.00 по московскому времени.

Юниорский чемпионат мира проходит с 27 апреля по 7 мая в США.