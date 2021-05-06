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Мичков вышел на третье место среди российских снайперов в истории ЮЧМ, догнав Кучерова и Кузнецова

09:09
Мичков вышел на третье место среди российских снайперов в истории ЮЧМ. Фото IIHF
Мичков вышел на третье место среди российских снайперов в истории ЮЧМ. Фото IIHF

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в полуфинальном матче чемпионата мира против Финляндии (6:5). Для 16-летнего хоккеиста это 11-й гол в шести играх турнира.

Он вышел на треье место, сравнявшись с Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым по голам за российскую сборную на юниорском ЧМ.

Рекорд за один турнир принадлежит Александру Овечкину (14 голов). Вторым идет Илья Ковальчук (13).

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