Мичков вышел на третье место среди российских снайперов в истории ЮЧМ, догнав Кучерова и Кузнецова
09:09
Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в полуфинальном матче чемпионата мира против Финляндии (6:5). Для 16-летнего хоккеиста это 11-й гол в шести играх турнира.
Он вышел на треье место, сравнявшись с Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым по голам за российскую сборную на юниорском ЧМ.
Рекорд за один турнир принадлежит Александру Овечкину (14 голов). Вторым идет Илья Ковальчук (13).
— Тук-тук, кто там?— Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021
— Матвей Мичков! Пришел забросить одиннадцатую шайбу на ЮЧМ.
— Заходите.
2:1!#U18Worlds #россиявмоемсердце #FINRUS pic.twitter.com/W2EISl0I2M
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