Мичков вышел на третье место среди российских снайперов в истории ЮЧМ, догнав Кучерова и Кузнецова

Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в полуфинальном матче чемпионата мира против Финляндии (6:5). Для 16-летнего хоккеиста это 11-й гол в шести играх турнира.

Он вышел на треье место, сравнявшись с Никитой Кучеровым и Евгением Кузнецовым по голам за российскую сборную на юниорском ЧМ.

Рекорд за один турнир принадлежит Александру Овечкину (14 голов). Вторым идет Илья Ковальчук (13).