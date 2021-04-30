Главный тренер юниорской сборной России рассказал, что нужно улучшить команде

Главный тренер сборной России Альберт Лещев после победы над Германией на юниорском чемпионате мира (6:1) отметил, что игроки выполнили установку на игру.

— Перед игрой дали установку и ребята ее выполнили, поздравил их с победой и хорошей игрой, — цитирует пресс-служба ФХР Лещева. — Что касается ошибок, которые мы допустили в прошлом матче, то ошибки всегда присутствуют. Для этого и делается разбор игры. Разобрали матч с финнами и сегодня делали меньше ошибок.

— Хоккей — командный вид спорта, но Мичков провел сегодня особенный матч.

— Матвей добавляет с каждой игрой. Хочу поздравить его с покером. Но это заслуга команды, которая работала на него — и это вылилось в четыре гола.

— Что хотели бы улучшить перед игрой с Чехией?

— Скорее всего, тактические действия. Но чтобы сказать точнее — нужно пересмотреть видео сегодняшней игры.