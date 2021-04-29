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Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 апреля, Россия — Германия

20:00
Сборная России сыграет против Германии на ЮЧМ-2021. Фото ФХР
Сборная России сыграет против Германии на ЮЧМ-2021. Фото ФХР

В ночь на 30 апреля пройдут матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2021 (U-18). Мировое первенство проходит в городах Плейно и Фриско (США).

Сборная России проведет третий матч на турнире, соперник — команда Германии.

Группа А

Швеция U-18 — Швейцария U-18 (0.00)

Белоруссия U-18 — Латвия U-18 (4.00)

Группа В

Германия U-18 — Россия U-18 (0.00)

США U-18 — Чехия U-18 (4.00)

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