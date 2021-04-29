Юниорский ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей 30 апреля, Россия — Германия
20:00
В ночь на 30 апреля пройдут матчи группового турнира юниорского чемпионата мира-2021 (U-18). Мировое первенство проходит в городах Плейно и Фриско (США).
Сборная России проведет третий матч на турнире, соперник — команда Германии.
Группа А
Швеция U-18 — Швейцария U-18 (0.00)
Белоруссия U-18 — Латвия U-18 (4.00)
Группа В
Германия U-18 — Россия U-18 (0.00)
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю