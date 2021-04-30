Свечков — о лакросс-голе Мичкова: «Я так не умею»
03:17
Нападающий юниорской сборной России Федор Свечков рассказал, как отреагировал на лакросс-гол Матвея Мичков в матче со сборной Германии (6:1) на групповом этапе ЮЧМ. 16-летний хоккеист в начале второго периода забросил эффектную шайбу. Всего в этой встрече он забил 4 гола.
— Что вы подумали, когда увидели второй гол Мичкова?
— Подумал, что я так не умею.
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