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Свечков — о лакросс-голе Мичкова: «Я так не умею»

03:17
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Нападающий юниорской сборной России Федор Свечков рассказал, как отреагировал на лакросс-гол Матвея Мичков в матче со сборной Германии (6:1) на групповом этапе ЮЧМ. 16-летний хоккеист в начале второго периода забросил эффектную шайбу. Всего в этой встрече он забил 4 гола.

— Что вы подумали, когда увидели второй гол Мичкова?

— Подумал, что я так не умею.

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