Нападающий юниорской сборной России Федор Свечков рассказал, как отреагировал на лакросс-гол Матвея Мичков в матче со сборной Германии (6:1) на групповом этапе ЮЧМ. 16-летний хоккеист в начале второго периода забросил эффектную шайбу. Всего в этой встрече он забил 4 гола.

— Что вы подумали, когда увидели второй гол Мичкова?

— Подумал, что я так не умею.