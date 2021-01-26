18-летний форвард жлобинского «Металлурга» Кузнецов перешел в «Янгстоун Фантомс»
10:00
Нападающий жлобинского «Металлурга» Сергей Кузнецов продолжит карьеру за океаном, сообщает клубная пресс-служба.
Следующим клубом 18-летнего белоруса станет «Янгстоун Фантомс», который выступает с Юниорской лиге США.
За проведенный отрезок сезона в «Металлурге», воспитанник жлобинской школы выходил на лед в форме «волков» на протяжении 29 матчей, в которых отличился 17 (10+7) очками при показателе полезности «+4».
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